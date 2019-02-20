北市道路4年開挖3.5萬件 中山區成水管漏水災區

2019-02-20 20:57

〔記者郭安家／台北報導〕台北市政府於2017年宣布已全面完成台北市全區鉛管汰換，但台北市議員王浩質疑，市府恐怕未一併更換周遭老舊自來水管線，因2015年至2018年間，台北市自來水事業處是道路開挖榜首，且原因多為臨時搶修，幾乎都是水管老舊漏水所致，這些數量就占了過去4年來總開挖次數的1/5，令人質疑鉛管真的全面汰除完成？

工務局統計過去4年台北市道路開挖高達3萬5060件，北水處就占了9744件，其中有6738件屬於搶修案件，占該處道路開挖業務的69.1％；王浩說，反觀道路開挖第二名的中華電信，搶修案件比例僅0.06％，第三名的台電搶修道路比例則僅0.027％，可見水處不但是道路開挖、臨時搶修道路的榜首。

水處搶修主因包括管線老舊漏水、施工挖損管線，但王浩說，99％搶修原因是管線老舊漏水造成，最常搶修的區域是中山區、其次是有近3成管線需汰換的士林區，而搶修第三多則在也有近3成管線要汰換的大安區，若加上其他行政區，相當於近半個台台北市每天都在搶修老舊管線漏水，幾乎每天都在搶修老舊，顯見自來水管汰換勢在必行。

水處並未回應為何頻繁臨時搶修道路，並指截至去年共汰換管線長度2017公里，年平均汰換率2.49％，超越國際水協會建議的每年1.5％標準，而修漏案件數量由2006年的1萬1339件，降至去年的2867件，大幅降低近75％；漏水率由2005年的26.99％降低至去年的13.52％，13年來共下降13.47％，2015年北台灣發生旱象，台北即安然度過。

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