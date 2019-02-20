中路二號社會申請首日 250人送件

2019-02-20 22:13

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市興建速度最快的中路二號社會住宅，今天起至3月5日受理民眾申請，除至「桃園市社會住宅申租管理系統」網站申請外，民眾也可到市府2樓川堂、龜山區住宅發展處辦公室臨櫃送件，首日申辦民眾踴躍，共有25人位完成線上、臨櫃申請，住宅發展處預計4月起辦理評點、抽籤、看屋、選屋作業，最快年9月即可入住。

中路二號社會住宅租期以3年為一期，表現良好得續租1次合計6年，但符合經濟或社會弱勢身分者（政策戶），或其他特殊情形經桃園市政府專案核准，租期得酌予延長；中路二號提供212戶住宅單元，其中7成、148戶給一般戶、3成64戶為政策戶（含原住民戶10戶）；1房型106戶、2房型52戶、3房型54戶，月租金部分，一般戶1房型7250元、2房型13400元、3房型16400元；政策戶1房型5700元、二房型10600元、三房型12900元，租金均含管理費。

至於申請資格，凡18歲以上、設籍桃園滿1年或具桃園市就學、就業事實者、家庭成員於北部區域（北北基桃竹）無自有住宅、平均每人每月所得不超過5萬1023元、不動產總價值低於540萬元、未申請租金補貼、包租代管者，政策戶則須另檢附住宅法第4條經濟或社會弱勢相關證明。

住宅發展處莊敬權處長表示，中路二號社會住宅位於桃園區力行路，周邊有向陽公園、力行市場，且鄰近永安路生活圈，生活機能良好，民眾詢問度非常高；住戶簽約時需同時繳交保證金，一般戶保證金為2個月租金，政策戶保證金為1個月租金，另所有租屋契約需送法院公證，公證費用由市府住宅發展處及承租人各負擔1/2，於簽約同時繳交，另承租人未滿1年解約，需負擔全額公證費。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/