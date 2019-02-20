EX-亞洲劇團x建功國小 「沒有龍的舞龍」延續火旁龍熱

2019-02-20 21:15

〔記者彭健禮／苗栗報導〕「（火旁）龍」是苗栗元宵節最大特色活動，國家兩廳院「NTCH togo」團隊特別到苗栗與EX-亞洲劇團及建功國小學童，一起用另類方式記錄舞龍，歷時近一年時間籌備、製作推出「沒有龍的舞龍」，影片在網路平台曝光後已獲破萬網友點閱，隨著農曆正月十七苗栗各龍隊要「化龍返天」，但EX-亞洲劇團這支龍隊將會留在劇場繼續發光發熱。

「沒有龍的舞龍」由EX-亞洲劇團與建功國小交流合作，演員經由舞龍培訓後，製作新的舞台呈現，展演影片以紀錄片方式在網路平台Facebook播映。完整演出版（3分19秒）：http://bit.ly/2XcoU2o 、紀錄訪談版（6分33秒）：http://bit.ly/2Xdu0et。

EX-亞洲劇團團長林浿安是苗栗子弟，回到苗栗創立現代劇劇團，時常在思考如何結合傳統文化到當代表演藝術；她說，這次和兩廳院合作「沒有龍的舞龍」，讓我們看見舞龍經由跨界合作，也有另外一種文化層次的累積。

國家兩廳院「NTCH togo」團隊拍攝許多跨界藝術合作，包括雲門2與高中街舞交流、蔡依林及劇場小天王蔡柏璋尬舞，這次與苗栗在地劇團EX-亞洲劇團合作以舞龍為主題，讓劇場演員和建功國小學生交流舞龍。

劇團印度籍藝術總監江譚佳彥說，印度也有舞龍，不一樣的是不會像火旁龍一樣丟鞭炮，所以第一次在台灣看到舞龍還會丟鞭炮時，確實嚇了一跳。經過與建功國小舞龍隊交流，發現舞龍和劇場表演有共同味道，都講求團隊搭配、肢體展現及美學呈現，結合到劇場時除了考驗演員肢體詮釋龍的意象，更加入劇場的故事性元素，由每一名演員以接龍方式構成演出劇本，所以這次「沒有龍的舞龍」不會看到真正的一條龍，但是大家可以感受到龍的氛圍和精神，同樣傳遞平穩、吉祥意喻。

參與演員葉泓伸也說，「原本覺得舞龍比較多的炫技，但是經過學習發現和舞台表演有一些共通性。」

江譚佳彥經常參與各種在地節慶文化，希望讓身體質感中有更多在地特色，除了這次舞龍的經驗，通霄白沙屯媽祖遶境也非常吸引他；他說，扛轎子的人要彼此調整步伐，在不斷變化步伐時還能有一致的前進方向，甚至要扛出一種文化和美感，那種團隊合作值得借鏡到劇場中演員彼此互相搭配，或許將會嘗試以媽祖遶境為主題，藉由劇場藝術萃取在地慶典精神，不僅可以揉合應用到劇場演員訓練之中，讓當代的劇場有更豐富文化涵養，並透過鏡頭記錄地方慶典也能用另外一種角度行銷在地文化，提供民眾有不同方式認識藝術和文化。

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