坐下噴20萬？「護國神犬」嚇傻旅客 翻出這網狂讚：滴水不漏

2019-02-20 17:37

〔即時新聞／綜合報導〕有網友昨晚回台，在機場碰見檢疫犬聞了聞附近旅客的行李後，就直接坐下，旅客被嚇到差點飆淚，檢查行李後發現原來是麥當勞紙袋附著的食物味道惹的禍，才終於鬆了一口氣，護國神犬超靈敏的嗅覺，網友看了紛紛讚嘆，「果然厲害」。

據《ETtoday寵物雲》報導，這名網友昨天搭機回台，在機場看見檢疫犬正辛勤地工作著，網友偶然間目擊到檢疫犬聞了聞附近旅客的行李後，突然直接坐在地上，想起護國神犬高達20萬的坐檯費，這名旅客被嚇傻了，急忙翻開行李，尋找味道來源，連眼淚都要飆出來了，東翻翻、西找找，後來總算翻到一個麥當勞紙袋，才恍然大悟，原來就是這個紙袋附著了食物的味道惹禍。

「我坐下不一定要二十萬啦！」有網友到臉書社團「米克斯傳奇」貼出檢疫犬值勤中的照片分享這則小故事，大讚護國神犬防疫滴水不漏，其他網友看到也紛紛誇讚，「護國神犬們好棒」、「盡忠職守，連一點味道都不放過，讚一個」、「果然厲害，沾到一點點都可以聞到」、「我上次就是！他們真的很厲害」、「肉肉呢？肉肉在哪裡」、「坐下去，心臟跟著停！冤枉啊汪大人！那只是紙袋」、「好在有牠們，守護著我們，真的是護國犬，辛苦你們了，謝謝喔！」

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