罕見！雲林這裡1/3竹子開花 村長：疑因久旱

2019-02-20 14:14

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林的林內鄉山區數百公頃的竹林，最近約有1/3的竹子開花，林茂村長張維達表示，林茂村種植的斗竹面積上百公頃，最近大量開花，斗竹平約壽命約5、60年，目前栽種的竹子才20餘年，會提前開花，懷疑與久旱不雨有關。

林內鄉長張維崢表示，林內鄉的林茂、坪頂、湖本、林中、林南種植大面積的竹子，多種在山區，灌溉不易，全靠老天賞飯吃，台灣已久旱不雨，竹林在缺水灌溉下，不僅竹子掉葉、枯黃，而且有大量在近日開花。

「斗竹壽命約60年，我種的3甲斗竹才種20餘年，最近約有1/3開花，竹子開花後就會死亡，損失慘重。」竹農曾日利對竹子大量開花憂心不已；林茂村林務農事小組長曾慶照也表示，他種植3甲的斗竹有一半開花，必須雇工砍除重種，剩下的竹子產量也會減少。

村長張維達表示，竹子開花後，村民第一個煩惱就是沒有收入，加上傳說竹子大開花就會鬧飢荒，更讓村民很緊張。

張維崢表示，維基百科有解釋，科學家發現當竹的生長環境變化過大，竹樹便會大規模開花並枯萎，並長出和散播種子到適合的新土地；林內山區已數個月沒有下雨，加上竹農沒有水源或抽水灌溉，竹子面臨死亡，為延續下一代，或許因為如此才會大量開花。

張維崢也指出，目前農民向林務局承租的林地依規定只能種竹，目前天災已經形成，希望未來農民要復耕時，林務局能開放更多的造林樹種或果樹，讓農民不會孤注一擲，只能靠種竹維生，或是由農改場栽培更適合林內的竹種，讓辛勤農民的付出不會徒勞無功。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/