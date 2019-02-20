全球唯二低溫碳酸泉在這！蘇澳冷泉拚6月完工、暑假全面「開泡」

2019-02-20 12:08

〔記者張議晨／宜蘭報導〕素有「天下第一泉」美譽的蘇澳冷泉，正展開再造工程，原訂去年底完工，因變更設計造成工期延宕，蘇澳鎮公所今宣布，冷泉工程今年6月前就能完工試營運，暑期旺季前全面開放。

蘇澳地下水充沛，高壓地下水經過石灰岩地層，融入二氧化碳後湧出地表，成為世界「唯二」的冷泉。

開放民眾泡湯的蘇澳冷泉公園，1996年興建至今逾20年，2015年鎮公所投入經費改建，但期間變更設計導致工期延宕，引起周邊店家抱怨，鎮公所今宣布，冷泉可在今年6月前完工試營運，暑假旺季全面開放。

鎮長李明哲坦言，冷泉是蘇澳觀光命脈，但工程歷經2年多還未完工，確實造成觀光人數下滑；他去年上任後已要求廠商不得再延宕工程，目前實際進度已達70％。

冷泉溫度約22度，過去冬季是旅遊淡季，鎮公所表示，改建完成的冷泉公園，新增個人湯屋，還另外開闢溫泉用水供泡湯，一改過去冬季遊客大幅減少情況。

另外保持大眾池、新增綠園開放休息空間、冷泉文化交流館、並規劃進駐相關商店供遊客遊覽、飲食。

李明哲強調，冷泉公園完工營運後，將重新扮演觀光發展火車頭角色，為蘇澳鎮注入周邊景點活化新能量。

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