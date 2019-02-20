新竹台大肺癌手術團隊 獲SNQ國家品質標章

2019-02-20 12:04

〔記者王駿杰／新竹報導〕台大醫院新竹分院胸腔手術團隊以「精準定位、有效切除、最大保留：量身定制的跨團隊胸腔鏡術前定位」主題參加2018年國家品質標章認證競賽，獲醫療院所類特色醫療組SNQ國家品質標章認證，院長洪冠予指出，定位手術需要跨專科合作，有效整合資源及勇於創新是團隊成功的關鍵。

胸腔外科醫師楊順貿表示，肺癌初期幾乎沒有症狀，早年肺癌病患被確診時，往往已是末期，死亡率高。近年隨著低劑量電腦斷層篩檢推廣，越來越多的小型肺部結節能被及早發現，而當中經臨床判斷為早期肺癌的病患，若經適當的手術治療，即能根治，並保留絕大部分的肺功能。

楊順貿指出，這些篩檢出的惡性結節，當中有一部分屬於毛玻璃狀結節，手術中看不到也摸不出。另外，若為深部結節，也難以掌握安全切除範圍，有些結節還屬於高危險區域或是多重病灶。

因此，醫師需針對不同位置的肺部結節及其適合的術式，為病患做手術前的精準定位，才能確保有效切除病灶、縮小傷口並為病患保留最多的肺功能。

院長洪冠予表示，院方胸腔手術團隊致力於為病患提供更精準的胸腔定位手術，經多年研發創新，結合胸腔鏡手術團隊、支氣管鏡團隊以及電腦斷層導引定位團隊，為病患進行量身定制的術前定位，並將相關流程標準化，以達到病灶精準定位與有效切除的目的。

該團隊去年底以胸腔鏡術前定位獲得醫療院所類特色醫療組SNQ國家品質標章認證，由團隊主持人胸腔外科主任柯煥章受獎，柯煥章說，這是一個打團隊戰的治療模式，未來團隊仍將持續發展多元影像導引手術，建立術後追蹤常模，持續提供病患治療需求。

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