無效號牌車輛占用停車格 新北已拖吊1500多輛

2019-02-20 11:37

〔記者何玉華／新北報導〕新北市自105年5月起以智慧化管理路邊停車，管理員開單收費時，一旦發現車輛懸掛無效號牌，將通報相關單位拖吊取締，交通局統計，截至去年底，已拖吊1500多輛。

交通局指出，路邊停車格屬公共停車資源，為免少數車主懸掛無效牌照或將車輛長期停放路邊占用車格，自105年5月起，運用智慧化管理方式，與台北區監理所、警察局合作，事先取得註銷號牌或欠費車輛列管名單，開單員在PDA輸入車號開單後，系統會自動比對資料。

系統比對資料發現車輛是註銷或異常號牌時，會自動提供給台北區監理所確認車籍狀態，確認屬註銷或異常號牌車輛，就會協同警察局前往現場拖吊，以維護道路安全及停車秩序；執行至今，已拖吊1500餘輛。

交通局提醒，車牌逾期檢驗遭註銷，已違反道路交通管理處罰條例第12條第4項之規定，可處3600以上1萬800元以下罰鍰，汽車並當場移置保管及扣繳牌照，且車輛停放路邊收費車格也需依規定繳費，切勿存僥倖心態，以免遭拖吊保管，讓荷包失血。

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