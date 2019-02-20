電梯佇立鋼管要幹嘛？網友歪樓 真相是...

2019-02-20 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕有網友搭電梯時，赫然發現裡面竟然佇立著鋼管，一頭霧水地拍下照片詢問其他網友。

「我實在不懂...電梯裡搞一根鋼管，是要幹嘛？」這名網友到臉書社團「爆怨公社」貼出照片，可以看到空蕩蕩的電梯中竟然出現一根鋼管，原PO看了好疑惑，百思不得其解究竟有何用途？

PO文一出，網友不負眾望地大歪樓，「跳舞啊，不然停電的時候多無聊」、「這不是電梯，是包廂」、「男生站左邊呀！女生站右邊」、「有十層的時間給你表演，看到上面的鏡頭嗎」、「搭電梯的同時順便跳鋼管，一定要跳，跳了電梯門才會開」、「電梯小姐要斯貝秀了」、「應該新職員的淺規則～要阿魯巴一下吧」、「電梯行駛中、請緊握扶手」、「隨時有大怒神的體驗」、「卡住時可以往上爬出來」。

有網友解惑，原來是為了防止被當成貨梯使用，才在中間設計一根鋼管，這樣推車就會被擋住，無法進入電梯了，「客梯，防止推車送貨使用」、「認真回覆：客梯不讓人載貨用的」。

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