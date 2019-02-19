人氣爆棚！台北光之饗宴 15天吸破200萬人觀賞

2019-02-19 23:14

〔記者楊心慧／台北報導〕全聯福利中心與台北市政府合作推出光雕展「2019台北光之饗宴」，長達300公尺、高20公尺的光廊，利用23萬3990顆LED燈泡構建，相當壯觀，今晚10點正式熄燈，全聯預估為期15天展期，累計參觀人數突破200萬人。

為慶祝20週年慶，全聯首度引進在日本、歐美地區作為慶典、跨年活動展出的「Luminarie光雕裝置藝術展」，砸了超過4000萬元打造，命名為「2019台北光之饗宴」，總共利用23萬3990顆LED燈泡，建構出長達300公尺、高20公尺的光廊。

「2019台北光之饗宴」效果相當震撼，加上展出期間全都免費，推出後十分受到好評，成為臉書、IG的打卡勝地。據全聯統計，預估累計觀展人數突破200萬人，現場設置的祈願牆也有近5萬人參與希望更好祈福卡活動。

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