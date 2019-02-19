百年難得一見元宵大滿月 錯過要等2081

2019-02-19 22:07

〔記者張忠義、羅沛德／綜合報導〕今晚就是元宵佳節，在賞花燈的同時，可別忘了也要抬頭賞月喔！今晚的月亮是百年難得一見的元宵節大滿月，如果這次錯過了，就得等到2081年了。

若你還沒看到，現在看到報導再看也來得及，今年的最大滿月時刻是在23點54分，越接近午夜時分，月亮就會越圓且越大，不過，這時候的月亮已經在頭頂了，一整個晚上都能賞月，也不需要準備什麼工具，用肉眼就能觀看。

若是錯過這次，下一次元宵節最大滿月要等到2081年的2月23日。

台北市立天文科學教育館指出，今年的最大滿月將在農曆1月15日，也就是元宵節當晚現身，對於台灣地區而言，這可是從20世紀以來，就沒發生過元宵恰逢當年最大滿月的巧合。若是錯過這次，下一次要等到2081年的2月23日

天文館指出，真正的滿月時刻是在23點54分，越接近午夜時分，月亮就會越圓且越大，不過，這時候的月亮已經在頭頂了，一整個晚上都能賞月，也不需要準備什麼工具，用肉眼就能觀看。

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