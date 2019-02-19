狂！鹽水蜂炮傾巢而出 遊客、老外「痛」快犁炮

2019-02-19 21:16

〔記者王涵平、吳俊鋒／台南報導〕鹽水蜂炮今晚（19日）元宵夜傾巢而出，遊客也較昨晚增加數倍，沿路可見不少外國遊客隨著神轎遶境，近200座炮城預計施放至明天凌晨3點左右，月津港成不夜城。

截至晚間9點左右，已有5女1男就醫，其中一名外籍女子為恐慌症發作，轉送醫院治療，其他則眼睛有異物、手腳、脖子等處遭炸傷，所幸並無大礙。

鹽水大街小巷從下午起就有遊客陸續湧入，原定今晚6點從武廟出發遶境的神轎，延至7點過後才出發，分成5條路線，一開始在武廟附近就有大型炮城，有些人輕裝近觀，在蜂炮亂竄、高空煙火震撼教育下，有些遊客直呼「躲到無路」，有人躲到炮城施放結束，邊逃離現場邊說「明年見啦」！

全副武裝的遊客則直接跟著神轎犁炮，即使衣服被炸到炮痕累累，還是樂在其中，跟著神轎繼續遶境。

台南市長黃偉哲晚間9點在鹽水國中操場蜂炮集中施放區主持主炮城施放，還計畫帶著外賓體驗犁炮。

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