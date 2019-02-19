機場降落費減收2成延長 李昆澤：讓高雄成新南向基地

2019-02-19 19:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕立委李昆澤今表示，在他爭取下，高雄機場將延長一年降落費減收兩成及其他優惠措施，吸引航班前來高雄，而過去努力也有成果，促成高雄航線與航班增加，為讓高雄機場成為新南向基地，會持續督促交通部民航局。

李昆澤說，他從2013年至今，多次爭取高雄機場降落費調降，今年也成功爭取高雄機場延長一年降落費減收兩成等優惠措施，1希望能夠爭取更多航線、航班到高雄。

李昆澤表示，他持續推動高雄機場相關優惠措施，給予航空公司降落等優惠，都有相關成效，其中以去年最明顯，吸引多家航空公司增加新航線與航班，其中華航新開高雄到雅加達航線、菲律濱亞洲航空新開高雄至馬尼拉航線，兩新航線每週固定開10班，原有的新南向定期航班，也有包括華航、酷航、越捷航空等3家航空公司增加班次。

他提到長期在立院交通委員會推動發展台灣機場南、北雙核心概念，推動南進南出、南進北出、北進南出等策略，而南部核心就是高雄機場，配合政府新南向政策，高雄更是得天獨厚，因此他持續要求給予航空公司降落優惠等相關優惠措施，並且落實推動高雄機場2035年整體規劃案，讓相關整建工程能夠即早完工。

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