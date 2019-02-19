與鎮瀾宮跨界合作 這家公司打造「媽祖光影」數位光雕

2019-02-19 22:56

〔記者李容萍／桃園報導〕聞名全台的大甲媽祖遶境敲定4月7日起駕！進駐桃園市政府青年事務局新明創業基地的思爾克影像設計公司，與鎮瀾宮跨界合作以全新科技結合傳統信仰，打造和舉辦前所未見的「媽祖光影」數位光雕，獲得大甲鎮瀾宮授權，即日起至4月27日在台北市南港區玉成新創中心展出，以無縫拼接環形投影技術，製作全台最長的虛擬實境走廊，呈現全台各地陣頭遶境文化，讓民眾認識媽祖傳奇、神蹟與信仰內涵。

思爾克影像負責展區動畫視覺藝術設計，展覽以大甲媽祖遶境為核心主題，規畫「從民女到天后：天妃顯聖錄」、「陣頭大解析：陣頭民俗藝術」、「媽祖聖像光雕：媽祖祖廟聖像巡禮」、「閩南廟宇知多少：廟宇藝術文化」及「敕封天后志：天妃到天后」等5大展館內容。

展覽中的亮點包括寬12公尺巨幅螢幕呈現的媽祖故事動畫，以及利用20部設備投影出製作出全台最大，周長60公尺、高3公尺的360度無縫拼接環形投影，另有全台最大型玻璃立體投影的光雕媽祖金身，讓觀賞者能身歷其境體會台灣陣頭文化。

思爾克負責人張家豪說，團隊成立時間雖短，除了獨特技術及成熟影視製作能力，目前更開發出透過大數據與AI運算，協助演員及替身間進行後製換臉，不同以往傳統技術需建模、貼圖等耗時費工的流程，就可以解決過往替身需避開拍攝鏡位的麻煩。此外，團隊成員具有多年影視產業經驗，可迅速替客戶發現影像問題並迅速利用先進2D、3D技術整合，提出解決方案，將影視技術應用展場、電視、電影、平面媒體等多元場域中。

青年事務局指出，媽祖光影數位光影展斥資超過千萬元，由台灣大市實業總監王國翰領軍，委託新明創業基地輔導團隊思爾克影像規畫，以全新的數位多媒體科技，呈現融合傳統媽祖信仰、傳統建築、陣頭文化的視覺饗宴。

位於中壢的新明創業基地2018年7月成立，已扶植超過15組進駐團隊。其中，思爾克影像設計公司專注開發影像後製、動畫製作與視覺特效，團隊負責人張家豪，曾參與電影《痞子英雄》系列、《追龍》、《角頭2》，以及獲得金馬獎最佳視覺特效獎《擺渡人》等影片後製。

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