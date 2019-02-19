受天宮桃喜鬧元宵 8888台斤米糕桃吃平安

2019-02-19 20:34

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣名間鄉受天宮元宵節重頭戲「受天上元桃喜鬧元宵」活動，今天（19日）在信眾挑米糕體會先民刻苦耐勞精神下展開，緊接著進行開香揭桃儀式，廟方說，這次米糕桃重量8888台斤，讓各界「吃免驚」，持續發送到明天發完為止，希望大家吃了平安桃，豬年都能大吉大利發發發！

受天宮管理委員會主委許瑞斌、縣府民政處長吳燕玲等人，今天下午在鑼鼓陣等陣頭鑼鼓喧天中，以挑夫裝扮帶領信眾，挑著每擔重達10台斤的米糕桃，跟隨先民墾荒足跡，步行約1公里來到廟埕，依循古禮向神明祭拜及揭桃，緊接著擲筊吃平安登場，連擲3聖筊，就有機會獲得4斤米糕桃1份，吸引許多人試手氣，晚間則有元宵祈福晚會，邀請民視演員胡鴻達、台語歌手楊靜、黑人特技秀等演出，還發送限量桃喜小燈籠，讓信眾們歡歡喜喜吃米糕桃、一起共度元宵佳節，為今年春節畫下完美休止符。

受天宮管理委員會主委許瑞斌說，早期在地居民在元宵節都會集資製作米糕或壽桃，讓親朋好友吃平安，受天宮自1997年起舉辦「吃平安米糕桃」活動，現已是全國知名元宵節慶典，往年都是委託松嶺鬥茶協會籌辦，今年改由廟方自行辦理，為了保持米糕桃品質及吉祥意涵，製作了重量8888台斤的米糕桃，象徵大家一起平安健康、一路發。

受天宮供奉的主神就是民間神話故事裡頭腳踏蛇與龜的玄天上帝，俗稱「帝爺公」，創建於清順治14年（1657年），迄今已有362年歷史，當年交通不便利，信眾總是將供品放在竹簍或竹籃裡頭挑上山朝聖，廟方也希望透過「桃喜鬧元宵」活動，讓大家能效法先民不怕苦、不怕難的精神，總有一天心目中的願望必能達陣成功！

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