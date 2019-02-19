插畫家里長運用專長 以藝術活化社區

2019-02-19 22:11

［記者方志賢／高雄報導］高雄市三民區豐裕里長、知名插畫家「馬里斯」謝錫元，在中都公車站牌前豎立他創作「卜力貓」意象作品，以藝術活化社區，並推出該里專屬貨幣「豐裕幣」，鼓勵里民參與志工服務，共同清除社區髒亂點，打造在地特色。

謝錫元說，三民區豐裕里是一老舊社區，有二千六百多名里民，幾年前他剛搬來時，發現社區髒亂不堪，全心投入改造，運用他繪畫專長，把畫布換成社區，以藝術讓社區脫胎換骨。

謝錫元說，新改造的社區亮點，是一處公車站牌前空地，因是垃圾車停放點，過去常被丟置垃圾，也有人棄置食物餵食流浪貓犬，而形成髒亂點，他拿起掃把清掃，並站崗提醒里民一起維護環境。

為帶動里民投入社區服務工作，謝錫元推出該里專屬貨幣「豐裕幣」，除了可兌換物品、折抵商家消費金額外，對里民也是一種榮耀，黏土巧製的硬幣別具紀念意義，上有豐裕字樣以及狗、貓、窯廠常見的喜鵲等圖樣設計。

里民郭姓小姐說，住豐裕里廿多年了，以前常想若中了樂透，有了錢要搬離這個社區，但謝錫元當選里長後，創造許多奇蹟，不僅清除社區髒亂點，也活化利用閒置空間，為老舊社區注入新元素，如今改變想法，並投入志工行列，希望為地方盡一份力量。

時代力量市議員林于凱表示，謝錫元在地方推動社區美化的工作，以藝術專長活化社區，而鄰近有磚窯廠的文化特區規劃，希望把社區打造為類似駁二的藝術特區。

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