增加誘因！彰化高鐵都市計畫通盤檢討鬆綁了…

2019-02-19 18:55

〔記者張聰秋／彰化報導〕為增加彰化高鐵特定區開發誘因，吸引台商回流和在地企業轉型，彰化縣政府今年首度進行高鐵特定區都市計畫通盤檢討，將調整特定區內土地使用分區類別，朝放寬產業類別，同時修正建蔽率與容積率，讓開發條件符合市場所需，吸引廠商獵地進駐。

彰化縣地政士公會理事長邱銀堆說，彰化縣工業用地需求高，高鐵彰化站交通方便、腹地大，「大家都想去，可是就是買不起！」因為產專區每筆標售土地面積太大，1萬多坪以每坪單價10萬元算，小企業望地興嘆，若能選大區塊細分出方型土地，每坪面積在800坪到1000坪，甚至500坪，有規劃細分成小面積的方正土地，會獲小企業青睞。

邱銀堆表示，南彰化一帶在工業區外圍的丁種建築用地，目前行情約7、8萬元，彰化高鐵站產專區每坪約10萬元，算屬中高價位行情，土地要賣高要有誘因，除了提高容積率和建蔽率之外，放寬產業類別，好比說做手機塑膠模型面板的優良廠商，產業類別非高污染排廢水、排廢氣，就該開放進駐。

縣府開賣彰化高鐵特定區可標售土地今年第5年，首年和前年賣得最好，標售踴躍，又以住宅區細分成小面積最為搶手，今年，因應台商回流獵地設廠，縣府把標售火力放在專區土地，擬於3月6日邀請仲介業、地政士、開發業者和建商，以及曾參與投標者，來縣府參加土地標售說明會交換意見。

縣府地政處長劉坤松表示，彰化高鐵特定區開發至今，區內已有住宅和旅館業興建案啟動中，氣象局的田中氣象站可望今年6月底竣工，彰基拓展南彰化地區醫療版圖計畫也在規劃階段，特定區土地開發情況，隨著搭乘高鐵遊客人次成長，明顯動了起來，交通帶動人口成長，相信在不久的將來，高鐵特定區會加速發展，今年標售條件會適度修正。

建設處長劉玉平指出，目前正進行高鐵特定區都市計畫通盤檢討，力拚今年下半年完成，朝放寬調整產專區和其他分區進駐行業類別，提高建蔽率與容積率，增加開發誘因，吸引投資廠商獵地進駐。

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