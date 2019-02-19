系統化培育人才 新北開設免費電競學程

2019-02-19 17:16

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府的「新北電競基地」開設免費電競學程，規劃電競專業科目、賽事企劃、節目製播3大學程，系統化培育電競人才，3月開課，即日起開放報名。新北市長侯友宜說，課程還結合台灣電競協會、宏碁股份有限公司、台灣競舞娛樂有限公司（Garena）、1111人力銀行等企業媒合人才，打造新北成為電競之都。

經發局表示，課程一期4個月，3月起開課，課程有主播賽評、電競產品行銷、賽事企劃製作、遊戲體驗、轉播訓練及節目企劃直播等，費用全免，名額共約540名，報名時間為即日起至額滿為止。

侯友宜今天在記者會上，與Garena主播KH一同播報遊戲賽事，體驗電競賽事緊張刺激的氛圍，侯友宜說，新北電競基地迄今已培育250位電競產業人才，電競學程班這次更和全台第一家、擁有多支職業戰隊的電競運動經紀公司競酷數位股份有限公司（ahq）合作，引進產業資源，並讓電競產業「發大財」。

新北市政府經濟發展局表示，去年新北創全國地方政府之先，在捷運台北橋周邊、重新市場樓上打造新北電競基地，開設9大類多元課程，今年進一步聚焦學員詢問度最高的3大類課程，系統化培育電競產業適性人才，詳情可上新北市政府經濟發展局網站或新北電競基地網站查詢。

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