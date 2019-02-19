流感又奪6命 滿月男嬰創本季最年幼病例

2019-02-19 15:52

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署公布上週類流感門急診累計9萬9481就診人次，較預期提早出現下降，但仍新增59例重症、6例死亡，其中，在重症病例中，有1名北部僅1個月男嬰，是去年10月進入本流感季以來，年齡最小的重症患者，目前正在住院中。現正值開學季，疫情恐再上升，有待進一步觀察。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上週新增的59例重症，介於1個月至97歲之間，其中51例有慢性或其他潛在疾病史、55例未接種本流感季疫苗；6例死亡則是在48歲至98歲之間，均有慢性疾病，其中5例未接種本流感季疫苗。

疾管署副署長羅一鈞指出，在重症部分，北部滿月男嬰在2月初出現喉嚨痛、咳嗽等症狀，隔天意識改變、缺氧送醫，併發肺炎，確診H1N1，進一步調查發現，其家人春節期間到日本旅遊返台後也確診流感，研判可能遭親友感染。

羅一鈞提醒，新生兒要滿6個月可打疫苗，但6個月以內嬰幼兒的家長與孕婦均是公費流感疫苗接種對象，本流感季符合人數為40萬人，卻僅有8萬人接種，較前一個流感季下降約2成，目前流感疫苗尚有5.3萬劑，228連假前再撥補8.9萬劑至各醫療院所，有需要的民眾可利用。

疾管署疫情中心主任劉定萍說明，本流感季累計534例流感重症，其中48例死亡；預計開學季就診人次可能上升，將持續觀察。

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