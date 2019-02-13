春節期間類流感增69重症 2週內仍是高峰

2019-02-13

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署昨公布，春節連假期間類流感門急診就診破十萬人次，雖低於原先預估值，但仍新增六十九例重症、八例死亡，從去年十月進入本流感季以來，重症已達四七五人，是近五年同期次高，預計未來兩週疫情仍處高峰，二二八連假後才會下降，民眾賞燈或出遊要注意防護措施。

2重症童未打疫苗、併發腦炎

疾管署防疫醫師林詠青表示，新增的六十九例重症介於兩歲至九十八歲，一半是六十五歲以上族群，年齡最小的南部兩歲女童，出現發燒、咳嗽、喉嚨痛與嘔吐、腹瀉、全身抽搐症狀，另一名北部四歲男童則有發燒、咳嗽、流鼻水與手部顫抖、意識改變情形，兩人均未接種流感疫苗、併發腦炎，其中一人已出院、一人住院中。至於新增的八例死亡，在五十六歲至九十八歲之間，均有慢性疾病史、併發肺炎而亡。

以往流感疫情高峰多落在春節連假期間，疾管署副署長羅一鈞指出，今年暖冬，除夕至初五急診類流感就診三萬一六九七人次，較去年同期減少兩成，但本週開學，未來兩週仍處疫情高峰，提醒民眾賞燈或出遊要注意防護措施，預期要到二二八連假後疫情才會下降。此外，日本為國人短期旅遊熱門地點，但當地流感疫情持續，前往賞梅或賞櫻也要提高警覺。

羅一鈞強調，近期國內陸續有幼童感染流感併發腦炎，目前公費流感疫苗仍約有六萬多劑，符合資格者務必把握接種機會。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/