台電「先建後拆」更新興達發電機組 環委裁定補件再審

2019-02-19 14:58

〔記者楊綿傑／台北報導〕在改善空污、穩定用電前提下，台電打算以「先建後拆」方式淘汰高雄興達電廠老舊機組，並新設高效率燃煤機組，相關開發環境影響說明書今於環保署進行環評專案小組進行第3次會議，環團仍然要求台電盡速將燃煤機組除役，台電最後也承諾，只要新燃氣機組能穩定運轉，既有機組就會立即除役，但全案最終還是需補件再審。

台電規劃新設3部燃氣機組分別於2023年、2024年、2026年商轉，既有燃煤1號、2號機組2024年除役，3號、4號機組2027年除役，既有燃氣機組1至3號於2026年除役，4至5號機組則於2027年除役。不過在回應外界訴求下，燃煤機組整體除役時程都提前，既有燃煤1至2號機組於2023年除役、3至4號機組於2025年至2026年除役。

依據台電資料，新設燃氣機組完工後，隨著舊機組陸續除役，整體空污將會減少，包括總懸浮微粒年減可達590噸，減幅達77.7%；硫氧化物年減8284噸，減幅達100%；氮氧化物年減8181噸，減幅有77.3%。並在搭配各項措施下，溫室氣體排放量也將從2016年的2085萬噸當量，2028年降至994萬噸當量，且整體電力備用容量率，將可在法定的15%之上。

今日審查，經濟部次長曾文生也親自到場，而環團則緊抓高雄空污嚴重問題，要求興達的燃煤機組應該先提前除役，以該空間再設置燃煤機組，也不會有破壞濕地疑慮。不過也有民眾持正面看法，但要求台電對於地方回饋必須明確，支持地方發展，且對環境的承諾必須實踐。

有部分環評委員即認為，以國家能源發展為考量，讓案件有時程壓力，但台電面對問題常不回答明確，且有與民間資訊不對等問題，建議台電應該說清楚，對於其他替代方案也應該進行分析考慮，找出三贏方案。

最後專案小組裁定補件再審，要求台電應該說明既有燃煤及燃氣機組除役規劃，空品不良季節排放管控機制；補充候鳥季節保育鳥類生態調查；標示評估開發廠址與文化資產重疊範圍；檢核既有廠區設備廠房利用可能性或土地規劃，研析縮減新開發面積；說明溫排水汲取海水量，海洋生態服務價值影響；分析生態緩衝規劃並納入保育團體參與。

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