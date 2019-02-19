「外星科技」從天降！台灣燈會Intel無人機璀燦照亮大鵬灣

2019-02-19 13:53

［記者陳彥廷／屏東報導］2019台灣燈會在屏東打造大驚奇，請來Intel Drone Light Show到大鵬灣上空表演，這幾天試營運期間不定時的測試、表演，民眾大為讚嘆，直呼「這根本外星科技從天降！」大鵬灣的閃亮宛如不夜城。

2019台灣燈會在屏東大驚奇！台灣燈會今年打造陸、海、空3D視覺饗宴，除了陸域、海域均有燈飾外，特別邀請英特爾Intel公司無人機燈光秀在台灣首次演出，這次Intel Technology燈光秀特別為台灣燈會設計圖案，300架無人機在夜空中試飛時，在夜空中整齊劃一地排成各種圖案，從黑鮪魚、風帆、屏東、鵝鑾鼻燈塔到TAIWAN，還出現土地公的笑顏，熟悉的屏東元素在夜空中綻放光芒，不僅視覺效果驚人，更震撼全場，直說台灣燈會「太棒了」！

今年台灣燈會在屏東，除主燈首度不以生肖年設計，「巨鮪來富」主燈在燈會結束後將留在大鵬灣展示外，還是第一次在海上設半海半陸的花燈等，而邀請英特爾Intel公司無人機燈光展演，更是破天荒的創舉。

屏東縣政府在籌辦台灣燈會期間就積極與英特爾Intel公司接洽聯繫拜訪，甚至透過美國在台協會溝通，終於獲Intel團隊首肯，同時國內華南銀行今年正好成立100週年及車城福安宮也大力贊助，讓國人能夠看到全球最新的科技燈光秀。

屏東縣長潘孟安表示，Intel Technology無人機燈光秀曾於世界各地重大活動展演，例如 2016年德國超級盃足球賽、2018韓國平昌冬季奧運等演出，並創下多項紀錄，舉世驚艷。

潘孟安感謝英特爾Intel公司的用心，「黑鮪魚是東港重要的經濟產業，帆船是屏東力推的海上休閒運動，鵝鑾鼻燈塔則是國境之南的地標，還有車城福安宮Q版的土地公」，他說，這些屏東元素透過無人機展演躍上夜空、甚至國際，會讓更多人看見屏東。

Intel Technology無人機燈光秀於主燈後方海域上空演出，配合整體活動於燈會期間演出時間為：2月19日開幕19:34，2月23日、24日、28日及3月1日、3月2日晚間20:06，3月3日閉幕為21:35，晚間，歡迎民眾欣賞這難得的世界級演出。相關演出時間及詳情請至活動官網查詢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/