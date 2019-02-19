元宵花燈大贏家 明正國中勇奪南北燈王

2019-02-19 13:00

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣明正國中近年開辦了不同類型的社團，其中花燈研究社作品讓人驚艷，作品水準堪稱職業級，今年該校分別以「漫步在雲端」、「諸事順心圓滿如意」兩項作品，在台灣燈會級台北燈節中，紛紛拿下國中組冠軍，堪稱今年南北燈節最大贏家。

明正國中指出，今年為台灣燈會設計的「漫步在雲端」，以快樂行走在雲端的豬造型為主題，搭配流線造型與亮麗配色，祝福台灣平步青雲，一切順利安康；參加台北燈節的「諸事順心圓滿如意」創作，由中央區的三隻豬仔划龍舟競賽，搭配小豬仔的嬉戲與和樂的豬仔家庭所組成，象徵在充滿競爭的都市氛圍中，卻同時也是一個充滿歡樂與和諧的城市。

兩件作品在創作理念、作品藝術程度與製作技巧上超越群雄，獲得評審青睞，校方也表示，近年學校開辦了許多活化課程與不同類型的社團，其中花燈研究社就由校內老師與學生利用社團課程與課餘時間進行花燈造型、編製與藝術的創作，老師之間跨領域合作，並與學生發揮共學精神，才能造就南燈王、北奪冠的雙重榮耀。

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