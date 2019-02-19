日訪團吟唱「若松樣」 新港奉天宮元宵遶境飄東洋風

2019-02-19 13:01

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣新港奉天宮每年農曆正月15日「媽祖文化日」遶境祈安，今天上午在一連串文化表演後，受邀來訪的日本岐阜縣飛驒市副市長湯之下明宏一行人吟唱「若松樣」慶祝歌，隨後由嘉義縣長翁章梁、奉天宮董事長何達煌等人燃放3個大響炮後起駕，讓遶境活動充滿東洋風。

飛驒市由湯之下明宏與市議會副議長中嶋國則等12人組團到訪新港鄉，湯之下明宏表示，「若松樣」是聯合國教科文組織登錄的非物質文化遺產─飛驒「古川祭」起太鼓時所吟唱，代表祭典文化中至高隆重的祝禱。

新港奉天宮元宵遶境今天清晨6點由舞鳳軒北管戲劇團開場，鄉內各級學校學生也受邀演出國樂、宋江陣等，上午8點半由翁章梁、何達煌、立法委員陳明文、嘉義縣議長張明達、大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人點燃頭號炮、上香念疏文後，將神尊迎請入轎。

上午9點鑾轎出廟遶境，在地宮廟、藝陣總動員參與，廟方今年邀請台北松山慈祐宮、木柵忠順廟、竹北天后宮共11間友宮贊境，新港鄉宮前、宮後、大興、福德等4村信眾在門前設香案祈安，看到媽祖神轎還爭相躦轎底、求平安。

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