花壇戰備道全線都在秀水鄉 地方要求正名「秀水戰備道」

2019-02-18 22:51

〔記者湯世名／彰化報導〕今年國軍漢光35號演習5月底將在國道一號花壇戰備道舉行戰機起降演練，備受地方與軍事迷期待，不過，長達2公里的花壇戰備道全線地理位置卻都在秀水鄉境內，有秀水鄉民醞釀串聯抗議，秀水鄉長林英嘉也認為花壇戰備道名不符實，要求軍方或高速公路局正名為「秀水戰備道」，以正視聽。

對於秀水鄉地方心聲，轄線權責單位高速公路局中區養護工程分局斗南工務段表示，多年來相關單位公文往返都沿用花壇戰備道的名稱，至於其名稱由來已不可考，或與以往員林收費站位於埤頭鄉境、員林交流道位於溪湖鎮境內，採用當地較大的城鎮或鄰近著名的城鎮來稱呼。

空軍第三聯隊政戰綜合科長姜元閔表示，數十年來軍方也都是稱呼花壇戰備道，從未有「秀水戰備道」稱呼，他們已將秀水地方的陳情向上級單位反映，建議未來對外宣傳時，或可加入「秀水鄉」等字眼。

軍聞社長王智平上校表示，2007年5月漢光23號演習首度在花壇戰備道實施戰機起降演練時，當時就稱為「花壇戰備道」，這次漢光35號演習亦同，至於由來已不可考。

秀水鄉長林英嘉指出，花壇戰備道往東是秀水鄉金陵村、陝西村、金興村，最後再與

花壇鄉接壤，全境都在秀水鄉境內，「花壇戰備道」名稱卻沿用了數十年，令人匪夷所思，今年5月軍方將再度於這條戰備道實施戰機起降演練，地方高度期待，唯獨對軍方稱其為「花壇戰備道」不滿，若地方醞釀串聯抗議，他也將第一個站出來相挺。

根據維基百科紀錄，國道1號戰備跑道目前共有花壇（彰化員林段）、民雄（嘉義民雄段）、麻豆（台南麻豆段）、仁德（台南仁德段）等4處，戰備跑道均為南、北向各4線車道，路中間通常不設安全島或行道樹，僅設簡易分隔帶，區隔北上及南下的中央分隔島可移除。花壇戰備道在2007年漢光23號演習期間，就曾舉辦過F-16、幻象2000、IDF經國號等三型主力戰機起降演練，相隔長達12年，這次將再度於同一個地點舉行，也是國道4個戰備道當中，首次再度啟用，令地方與軍事迷高度期待。

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