國土保育平台成立 黃偉哲：停龍崎掩埋場就是回應市民

2019-02-18 19:08

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署為維護大台南地區國土永續發展，今天下午在南檢召集警、調、廉政及相關行政機關成立跨領域的「大台南地區國土保育聯繫平台」。此平台主要目的在於打擊破壞國土的犯罪行為，使國家土地能夠得到長久保護與永續發展利用。

包括台南地檢署檢察長林錦村、台南高分檢主任檢察官范文豪與台南市長黃偉哲、台南市調查處長鄭伯卿、南市警局長黃宗仁、所屬單位主管及南檢承辦檢察官、市府相關行政單位主管都與會討論，並簽署國土保育宣言。

南市長黃偉哲表示，保護國土，行政單位責無旁貸，如程序上能由行政單位來做，就不必進入司法程序，讓司法成為最後一道防線，像最近他上任後處理的龍崎事業廢棄物掩埋場是一例，雖然經濟發展上，有事業廢棄物掩埋場的需求，程序上也有完成的步驟，由於廣大市民與環保團體有異見，他從市府行政程序著手、設法停掉掩埋場的開發；但事業廢棄物掩埋場仍有實際需要，就要考量從別的地方去找。

南檢檢察長林錦村也說，二０一三年齊柏林發表《看見台灣美麗與哀愁》的空拍紀錄片，讓大家驚見有國土滿目瘡痍，引發各界體認重視國土保育的重要性，希望透過成立此平台，深化行政機關與檢、警、調單位既有聯繫協調機制，能相互通報、情資整合，發揮團隊精神與力量，才能為後代子孫留下好的生活環境與淨土。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/