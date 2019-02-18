上百學子彩繪大廟興學平安燈 點亮台江燈會

2019-02-18 15:20

〔記者蔡文居／台南報導〕台南海尾朝皇宮、台南社大台江分校推動在地村落燈會，舉辦「點亮台江│大廟興學」平安燈會，今年以「台江文化慶成」為主題，共同回顧大廟興學12年來催生台江文化中心的故事，400多位台江學子參賽，共有100多件作品入選，在元宵節前夕，點亮台江的在地燈會。

海尾朝皇宮主委周金倉、海東國小校長劉珍琳、大港國小校長梁慶國等人，今天共同邀請大家一起來海尾朝皇宮賞燈祈福，共度元宵佳節。

社大台江分校表示，今年「點亮台江─大廟興學」燈會，也是大廟興學邁入第12年，更是地方催生多年的台江文化中心即將開館之年。因此，海尾朝皇宮、社大台江分校特別邀請在地高國中小學共同參與，將台江文化季、大廟興學、台江社區博物館等行動故事，創作彩繪花燈，為台江文化祈福。

國中組大道公獎得主、安南國中翁詩雅同學表示，連續4年參加平安花燈彩繪，能獲獎固然開心，但自己更感動的是藉由這次活動，讓大家認識自己的家鄉，畫出台江之美。

高年級組優選、長安國小同學楊凱旭說，看到自己畫的花燈就掛在廟裡，以後也會掛在台江文化中心，讓許多人欣賞，同時也能向更多人介紹台江之美，覺得很有成就感。

得獎名單如下：

國小低年級組─大道公獎大港國小高妏璇、淵海佛祖獎大港國小蔡宜潔、浸水王爺獎大港國小謝婷恩。

優選 大港國小 謝婷惟

優選 長安國小 王妤婕

優選 長安國小 楊承翰

佳作 海東國小 蔡家瑀

佳作 海東國小 葉子綺

佳作 海東國小 黃俊豪

佳作 海東國小 葉益愷

佳作 長安國小 張子珅

國小中年級組─大道公獎和順國小呂婕榛、淵海佛祖獎海東國小陳宇辰、浸水王爺獎大港國小蔡喬安。

優選 安慶國小 王若寧

優選 海東國小 江瑀蕎

優選 長安國小 胡心瑈

佳作 海東國小 許宸凌

佳作 海東國小 簡芊聿

佳作 大港國小 蔡承睿

佳作 大港國小 黃詩涵

佳作 長安國小 施語哲

國小高年級組─大道公獎大港國小陳禎汶、淵海佛祖獎海東國小唐珈臻、浸水王爺獎海佃國小黃姮蓁。

優選 海東國小 徐惠子

優選 大港國小 陳彥妤

優選 長安國小 楊凱旭

佳作 海東國小 林宥畯

佳作 大港國小 李子震

佳作 和順國小 許凱雯

佳作 和順國小 詹惟婷

佳作 海佃國小 陳晏緹

國中組獎項─大道公獎安南國中翁詩雅、淵海佛祖獎海佃國中吳松航、浸水王爺獎安南國中黃姵昕。

優選 安順國中 莊宜蓁

優選 安南國中 黃彥蓁

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/