要脅公務員轉發宣導影片？中市府：已更正澄清

2019-02-18 14:44

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市府調整敬老愛心卡補助惹爭議，市府某局長要求下屬轉發新聞宣導影片，且列入年度考核，網友截圖踢爆嘩然，留言嘲諷「恭喜支持盧的公務人員，報應來了」、「只能祝福他們囉！」市府社會局今回應，用詞造成誤解，已更正澄清。

市府15日起調整前市長林佳龍推出的加值型敬老愛心卡方案，原本每個月1000元、可全額用於搭乘計程車的補助，改為每趟只補助50元；診所免掛號費也取消，僅維持部分負擔扣抵50元。

此舉引發長者強烈反彈，市府有單位竟在內部LINE群組貼文「轉達局長指示：有關此影片（指敬老愛心卡補助額度不變）的轉發，請各科室主管下星期一，彙整同仁轉傳的截圖統計，轉傳最多人次的前三名，各科室局長要頒奬表揚，列入年度考核。」

網友發現截圖PO在《盧秀燕秀下限》粉專， 該粉專在文中批評，「不轉發，年底績效考核你，年終獎金威脅你！」質疑「什麼時候公務員轉發文章變績效考核」，強調公務員不是市長盧秀燕和國民黨的工具人。

網友則紛紛留言「恭喜支持盧的公務人員，報應來了」、「聽說軍公教還是不少仍是藍營的鐵票，報應啊！」、「說不定那些深藍的公務人員就喜歡這味的！只能祝福他們囉！」、「這是什麼市政府啊？應該可以去監察院檢舉」、「空氣指數麻煩市府員工也每天轉發給台中民眾」。

對此，新聞局表示，經查各局處並無轉傳訊息要納入年度考核的情事；社會局回應，局長希望加強政策行銷，口頭指示的原意是以獎品或奬金方式鼓勵轉傳，讓市民更明白政策內容。但因幕僚傳達用詞有誤，擅加「列入年度考核」引起誤解，已經立即更正澄清。

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