中市敬老卡福利縮水 長輩怒批盧秀燕「為德不卒」

2019-02-14 13:40

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市加值型敬老愛心卡，獲得民眾普遍肯定，但市長盧秀燕明（15）日起限縮補助，讓不少人跳腳不已。民進黨市議員邱素貞今天說，大多數長輩難以自付小黃差額，她的服務處抗議電話不斷，抱怨盧秀燕「為德不卒」，令人憤怒。

台中市「敬老愛心卡」提供給65歲以上老人、身心障礙者乘車等補助，由於使用率偏低，林佳龍市府團隊去年推出愛心卡擴充方案，不但可以折抵計程車乘車費，到衛生所及醫療院所就診，也可抵部分負擔及掛號等，讓愛心卡看得到也要吃得到。

盧秀燕當選市長後，市府上月底宣布敬老愛心卡最新方案，計程車從全額補助改為每趟50元，但擴大車隊和私人車行參與；診所免掛號費也取消，只維持免部分負擔扣抵50元，最後再增加國民運動的公益時段全額免費，新制預計2月15日上路。

民眾陳秀梅指出，之前從清水坐計程車到中山醫學大學附設醫院看診，可以直達醫院門口，如今每趟補助只有50元讓連基本跳錶85元都不夠付，自己體弱多病，沒有工作，根本無法自付差額，現在只能選擇坐火車到大慶車站，再走去醫院，相當不便。

民眾林錫濱抱怨說，搭乘計程車單趟只補助50元，市府擺明就是不希望長輩坐計程車，長輩不搭還好，一搭還要自掏腰包，外出只是更增加負擔，叫上了年紀的老年家何去何從，情何以堪？

邱素貞表示，限縮敬老卡補助，讓長輩相當不滿，服務處抗議電話不斷，抱怨盧秀燕「為德不卒」，建議敬老愛心卡的點數可以自行選擇付健保費、計程車資，或折抵看診費用等等，來提高使用率，讓長輩活得更健康、快樂。

邱素貞強調，盧秀燕去年參加清水婦女會活動，保證當選市長後，恢復弱勢老人健保補助，每名老人一個月750元，一年可省9000元，如今，如今雙手一攤說「沒錢」，令人相當錯愕與憤怒，要求應兌現選舉諾言，不要淪為選舉語言，成為空頭支票。

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