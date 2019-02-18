好大的虎頭蜂窩！還好蜂去巢空大家安心了

2019-02-18 14:33

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮國立暨南國際大學行政大樓周邊的小葉欖仁樹林冬季落葉，樹上竟然高掛1枚水滴型的超大虎頭蜂窩，還好已經「蜂去巢空」，但為維護師生安全，校方還是趕緊趁開學前僱工清除，經過測量虎頭蜂窩直徑有60公分，高近90公分，堪稱該校創校以來所發現最大的虎頭蜂窩。

去年入秋後，暨大行政大樓經常有黑尾虎頭蜂出現，讓師生怕怕，經過校方人員搜尋，發現建築物的左前方小葉欖仁樹林的枝幹上有1枚約籃球般大的虎頭蜂窩，為確保師生安全，協請消防隊前來摘除，之後雖然還是有虎頭蜂出沒，但大家都以為是沒有離開的游離蜂，也不以為意。

沒想到入冬後小葉欖仁紛紛落葉，原本濃密的樹林只剩下枝幹，校方才發現樹上竟然還有1枚更大的虎頭蜂窩，經過觀察還好是空巢，已經沒有蜂群居住，但估計滿巢約有上萬隻虎頭蜂，為了安全起見，校方還是趁開學前請廠商摘除，經量測蜂窩直徑達60公分，高近90公分，堪稱創校20多年來所發現最大的蜂窩，也吸引同仁爭相拍照記錄。

在暨大服務的文史工作者潘樵表示，暨大位於生態資源豐富的桃米生態村，社區裡擁有的若干動植物，暨大的校園內其實也都存在，甚至還因為校地有上百公頃，多元豐富生態更讓人有意外驚喜，像是保育類的穿山甲，也有超級巨大的虎頭蜂窩，或是蜂窩很像繩子的繩子蜂，以及外型極像一張蓄著大鬍子的黑綠鬼蛛，只要師生或民眾稍加留意，總有讓人意外的收穫。

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