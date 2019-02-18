迎接台灣燈會 屏東「小小黃」免費借用

2019-02-18 12:21

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣公共自行車Pbike，以亮眼的橘黃色外觀與便捷的服務，被譽為是屏東的「小小黃」，2019台灣燈會在屏東舉辦，2月19日至3月3日燈會期間，屏東縣政府特別安排PBike扮演觀光協力角色，進駐東港鎮東琉線船運服務中心旁，以臨時人工租借站方式，提供Pbike免費借用服務。

Pbike租用辦法採免費、原地借還、押證件、一證可借4輛車。

屏縣府指出，東港鎮東琉線船運服務中心旁設置的PBIKE臨時人工租借站，將於2月19日至3月3日，每日下午3點至晚間11點提供租借，民眾可持相關有效附照片身份證件（身分證、健保卡、駕照、護照、居留證）押證借用，一證最多可借用4輛車，基於安全考量，14歲以下民眾不可借用。

屏縣政府表示，PBike具有最後一哩路的交通接駁特色，透過點對點的特性，可深入巷弄間，是適合進行深入旅遊的大眾運具，因此搭配屏東燈會期間，PBike將扮演交通協力功能，為地方觀光助攻，歡迎民眾借用，一起賞燈、遊景點、吃美食、購好物，享受屏境之美。

詳細資訊請上屏東公共自行車官網查詢或洽客服專線：0800-255900。

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