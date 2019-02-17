超短新詩！ 搭捷運見台大教授寫「你看山小」乘客笑噴

2019-02-17 20:38

首次上稿 19:58

更新時間 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕台北市捷運車廂內，均有張貼詩文得獎作品，近期內「2019公車捷運詩文」第1季，1名台大教授用簡短25字寫出《難道這就是愛》，當中1句「你看山小」引發網友熱議「廢到笑」。

國立台灣大學中文系副教授劉正忠以筆名「唐捐」投稿台北文學季獲得採用，他的作品《難道這就是愛》內容為「你一會兒看山/一會兒看我/為什麼/你看山小/看我時卻很火大」，精鍊25字道出情侶間無厘頭的想法，被張貼在台北市捷運車廂內，吸引民眾目光。

詩文被拍下轉貼至批踢踢實業坊，不少PTT鄉民認為這首作品相當有創意，相繼留言指出「這首我也有拍，超廢」、「我明天也要去拍」，也有不少旁聽過劉正忠教學的鄉民指出「他開的大一國文很棒」、「推唐捐，好老師，又幽默」、「唐捐號稱詩壇黑暗力量欸」。

根據《蘋果》報導，作者劉正忠提到，《難道這就是愛》是戲仿自中國詩人顧城的作品，藉此達到遊戲、嘲諷、調侃甚至是致敬的目的，在2014年1月首次曝光在自己的臉書裡以娛樂大眾，隨後收錄在自己的詩集中，此次被刊登在捷運上領取了幾千元的授權費用，劉對於網友的指教「沒有意見」。

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