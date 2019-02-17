頭汴坑溪護岸塌5年未修 民憂汛期災情擴大

2019-02-17 21:58

〔記者陳建志／台中報導〕太平區頭汴坑溪在內城橋下游一處蛇籠護岸，約5年前遭大水沖壞塌陷，第三河川局事後雖在下方擺放消波塊減少溪水沖擊穩固基礎，但至今5年過去卻遲未修復，附近民眾擔憂汛期來臨災情擴大，立委何欣純今天認為崩塌損壞不該放任不管，要求三河局在最短時間內修復。

立委何欣純今天表示，太平頭汴坑溪在內城橋下游約50公尺的右岸蛇籠護欄，約5年前就被大水沖壞，並出現崩塌下陷的狀況，但至今遲未修復，接獲民眾反映後到場察看，發現崩塌損壞的蛇籠護岸，第三河川局僅在下方放置消波塊，上方損壞的蛇籠則放任未修，因時間已經長達5年，不但危險，民眾觀感也不佳，要求三河局在最短的時間內進行修復。

太平聖和里長王龍文表示，該處蛇籠護岸，原本有一條排水道出水口，約5年前大水將排水道沖毀，造成兩旁的護岸塌陷，三河局後來表示將等基礎穩固再修復，並在該處下方河床堆放大量消波塊，但至今已過了5年，損壞的護岸長年不修復，民眾除擔心汛期來臨時，毀壞的護岸災情擴大，也質疑公部門放任不管，希望三河局能早日修復。

水利署第三河川局長白烈燑表示，該處蛇籠護岸約5年前因大水沖毀崩塌後，為了讓地質穩固，在下方放置消波塊降低溪水沖擊，至今崩塌範圍都未擴大，坦承長期未修復確實影響民眾觀感，將在下個月先修復之前被沖壞的排水道，至於蛇籠護岸，為避免汛期施工影響基礎穩固，將待今年汛期過後，約在9月或10月進行修復。

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