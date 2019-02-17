創百年紀錄！24688斤大龜王運抵先天宮

2019-02-17 16:03

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣東石先天宮慶祝元宵，每年舉辦「求乞大龜王」儀式，大龜王已是嘉義地區最重，去年得主峻溢海產行今年還願加碼2180台斤，總重量達24688台斤，再度創下建廟百年來紀錄；今天大龜王運回先天宮，峻溢海產行請來陣頭、民俗表演及36台鋼管車舞者跳舞表演，氣氛熱鬧，廟方將於2月21日（農曆1月17日）晚上7點進行求乞儀式。

先天宮文宣組長黃福見說，先天宮求得米龜的得主隔年必須再加碼還願，因此大龜王的重量逐年增加，前幾年接近20000台斤時，得主大多加碼紅包等，凱旋號海上公司求得大龜王後生意興隆，前年一舉加碼突破20000台斤，去年得主再加碼2000多台斤，才兩年就快突破25000台斤。

今年由峻溢海產敬獻的大龜王由米包22490台斤、鳳片糕2198台斤組成，金牌參兩、金龜參錢，紅包36000元，整組大龜王價值超過百萬元；黃福見說，即日起民眾可報名求乞龜王，從大龜王到五龜王共5隻，擲出聖筊最多者求得。

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