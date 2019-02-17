少雨蟲害雙重打擊 南投荔枝農叫苦連天

2019-02-17 09:48

〔記者謝介裕／南投報導〕又到了荔枝樹開花期，惟少雨加上荔枝椿象蟲害的雙重衝擊，縣內目前荔枝樹開花率不到2成，令農友叫苦連天，南投縣府農業處表示，今年已與台中、彰化2縣市達成同步防治的共識，將在草屯等縣內4大荔枝產地釋放至少1萬隻平腹小蜂，希望藉此生物防治法達到防止荔枝椿象的危害。

南投縣種植荔枝面積約1500公頃，集中在南投、草屯、集集、中寮等4鄉鎮市，因氣候偏暖、少雨，以致許多荔枝園區不時可見荔枝樹生理時鐘混淆、亂吐新芽情景，有的甚至成了變色植物，連翠綠的樹葉也轉紅，但就是不見開花，極少數雖開了花，但因缺乏雨水滋潤或遭荔枝椿象啃蝕，尚來不及長大便枯萎。

農友說，荔枝樹有開花才會結果，也才會有收成，一旦吐新芽，不但會分食養份，且會長成新的枝葉，便是荔枝樹葉變紅的主因，況且，荔枝園每公頃包括施肥、灌溉、人工管理等，至少須10萬元以上成本，今年想要豐收，恐難如登天，但最起碼蟲害問題政府應設法儘速解決。

南投縣府農業處長陳瑞慶指出，荔枝椿象喜好寄居在無患子科植物，包括荔枝、龍眼等果樹，因荔枝椿象會吸食植物新梢、花穗汁液，才會導致果樹收成大受影響。

儘管中央已確定平腹小蜂寄生於荔枝樁象卵塊的生物防治法，具有相當成效，但去年因防治腳步不一，以致給了荔枝樁象喘息空間，今年南投、台中、彰化等3縣市將聯手同步展開防治工作，有別於過去多半以農藥防治的作法，不但可減少對環境及生態的影響，進而讓蟲害問題獲得徹底改善。

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