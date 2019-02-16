惡作劇？深夜掉下一顆「假人頭」 一樓民眾全嚇瘋慘叫

2019-02-16 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕嚇死人！一名網友昨突發奇想欲惡整鄰居，竟將「塑膠假人頭」從高樓丟下，害得一樓民眾聽到「碰」一聲後全嚇翻，頻頻發出高分貝尖叫，影片曝光後引發網友熱議，有網友就忍不住說，「以後樓下太吵用這招就對了」。

網友昨在臉書上PO出影片，從畫面中可見，當時天色已暗，該名網友卻站在陽台，先是在鏡頭前秀出一顆沒有頭髮的「塑膠假人頭」，其後便二話不說地將假人頭往樓下丟，導致不知是遭惡整的一樓民眾全被「碰」的一聲嚇翻，以為是真的人頭掉下來，紛紛發出駭人的慘叫聲。

對此，該名網友雖未解整起事件的始末為何，但在臉書調侃道，「原來這就是自由落體的叫聲」。

影片曝光後目前已累積14萬觀看人次、近3千次分享，許多網友認為民眾的尖叫聲實在太淒厲，紛紛留言「我被那個叫聲嚇死」、「一看到那顆人頭以免太真了吧」、「這太恐怖了」、「是我一定嚇尿，然後衝到樓上扁人」、「這應該要去收驚」、「玩自由落體的叫聲更恐怖」、「以後樓下太吵就這樣」，不過也有網友認為，「人嚇人會嚇死人，這種惡作劇的行為其實很不妥當」。

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