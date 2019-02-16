連假追劇夯 《皓鑭傳》奪流量冠軍

2019-02-16 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕今年春節9天長假，有些民眾出外踏青，但宅在家盡情追劇的人也相當多。影音平台「愛奇藝台灣站」春假總流量就超越5000萬，古裝新劇《皓鑭傳》更是以500萬的高流量次奪下流量冠軍。

媒體綜合報導，愛奇藝台灣站公布2019年年節流量表現及榜單，春節期間全站總流量超越5000萬，比2018翻倍成長近200%，每日平均觀看時長成長70%，春節期間總觀看時間累積高達千萬小時。吳謹言主演的《皓鑭傳》更是以近500萬流量登上冠軍，緊追在後的則是林依晨主演的《小女花不棄》以及韓劇《皇后的品格》。然而《延禧攻略》在全集限時免費觀看的策略下，春節流量排行第四，同樣不容小覬。

根據民眾春節的追劇習性，在除夕夜至初二這段時間流量並沒有明顯差異，然而初三過後流量不斷上升，假期的最後一日，流量與人均觀看時長都達最高點，在觀看裝置佔比上，移動端佔比最高，圍爐團聚使得電視端觀看比例跟著提升，不只戲劇流量成長，兒童內容日均流量成長90％，動漫成長近50％，代表觀眾在頻道的選擇上變得更多元。

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