文化部出手救蘭陽戲劇團 鄭麗君：先補助450萬

2019-02-16 19:06

［記者林敬倫／宜蘭報導］文化部長鄭麗君今來到宜蘭，關心面臨倒團的「蘭陽戲劇團」，鄭麗君允諾，已先透過前瞻計畫裡的場館營運升級計畫，共450萬元補助預算，優先支持蘭陽戲劇團，後續還會有其它計劃投入支持，她希望宜蘭縣議會能繼續支持劇團，中央地方一起努力，讓劇團永續發展。

蘭陽戲劇團因1180萬元營運預算，遭縣議會刪除，面臨倒團危機，鄭麗君今至利澤永安宮，關心在「走尪」活動表演的蘭陽戲劇團團員，並贈送團員飲料，與團員自拍搏感情；鄭麗君指出，蘭陽戲劇是台灣重要的公立劇團，承擔文化保存、人才培育等公共責任，文化部很期待劇團能永續發展。

鄭麗君指出，縣府經營劇團很辛苦，文化部會予以支持，她允諾，年初已先透過前瞻計畫裡的場館營運升級計畫，共450萬元的補助預算，優先補助劇團，另外，傳藝中心也提供超過200萬元的演出經費，讓蘭陽戲劇團在傳藝與民間的宮廟演出，後續也有其它計劃會投入協助。

鄭麗君指出，宜蘭是歌仔戲的原鄉，成立公立歌仔劇團有重要的意義，她希望縣議會能夠支持縣長林姿妙，讓「蘭陽戲劇團」能夠持續被保存。

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