正妹領跑！金門馬拉松嬌點 高顏值「兔女郎」明登場配速

2019-02-16 17:01

〔記者吳正庭／金門報導〕2019金門馬拉松今天（16日）在寒風中開跑，首日由健康休閒組率先登場，在超過1萬名參加者中，「高顏值配速員」隊伍首次在台灣賽事亮相，這群美麗的女跑員暖身後，將在明天（17日）的競賽組中使出渾身解數，與來自全球18個國家的8000名選手同場，提供專業的配速服務。

2019金門馬拉松為期兩天，首日是5公里健康休閒組，第2天是全程、半程馬拉松與11.2公里的競賽組，大會除了延續往年在沿路安排槍砲音響、鄧麗君歌聲及村民加油團，今年獲金防部協助支援輕型戰術輪車前導、3.5噸軍卡殿後護跑，還首度邀請連續3年在中國獲評選「中國10佳馬拉松跑團」的12名佳麗擔任配速員。

中華民國路跑協會秘書長陳華恆說，擔任配速員並不簡單，1個月練跑超過300公里，絕非僅有外界關注的「顏值」；配速員在一般馬拉松又稱「兔子」，選手可依據她們的速度進行配速，在時間內跑完全程；「兔子們」事前必須通過盲測，萬一手錶或計時鐘無法作用，她們仍需保持一般速度，讓跑者跟隨。

陳華恆說，馬拉松世界紀錄已推進到2小時03分左右，以專業速度而言，世界級選手1公里跑3分鐘，業餘大概1公里7分鐘、8分鐘，根據不同速度跑出不同成績；兔子明天會綁著空飄氣球，上面標註不同時間，選手只要跟跑，就有助在理想時間跑完全程。

這支「福建最顏值路跑團」團長姜蕊說，這次有12名配速員，其中8名是半馬配速員，4名是全馬配速員，她們經過去年7月的女兔訓練營初選，從400名女生中進行3個月、100天的訓練，挑選出50名，再精選出最後前12強女兔；3個月裡要完成健身房的核心訓練、戶外的路跑訓，還包括一些化妝課程、形體課程等。

姜蕊說，12名女兔平均年齡25歲，最大30歲，最年輕20歲。跑者可以根據配速去選擇所需要的兔子。

主辦單位說，競賽組好手雲集，包括去年以2小時17分32秒締造金門馬新紀錄拿下第1名的肯亞選手卡米提（Samuel Mungara Kamiti），今年將再次挑戰衛冕。另外，來自中國的好手葉偉、錢鼎彬及去年金門馬拉松女子第2名的孫偉偉，也全力備戰。國內選手黃世昌及何慶燕也再次參加全馬，好手陳秉豐將挑戰蟬聯半馬2連冠，把冠軍留在台灣。

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