泰安櫻花季登場 預估二二八連假盛開

2019-02-16 16:25

〔記者張軒哲／台中報導〕來全台最美的派出所賞櫻！為期16天后里泰安櫻花季今日起至3月3日在泰安派出所登場。受暖冬影響，今年櫻花延後綻放，目前僅2成開花，預計二二八連假是盛開期，市府也在週六、週日及228連假推出賞櫻接駁專車，從台鐵泰安車站往返泰安派出所，讓遊客享受台中最幸福的櫻花季。

由觀光旅遊局及后里區公所共同主辦的「2019后里泰安櫻花季」開幕活動，由立委洪慈庸、市議員陳本添丶王朝坤、冉齡軒、觀旅局長林筱淇、后里區長賴同一以及多位地方里長，一起吹響后里的代表樂器薩克斯風，宣告泰安櫻花季正式登場，眾人分送百合花給現場民眾，祝福大家百事好合。

林筱淇表示，春遊賞櫻是最熱門的旅遊活動之一，台中目前除了武陵農場、福壽山農場櫻花正盛開，吸引眾多民眾上山尋櫻外，近年來在后里泰安派出所及泰安國小附近約百株的櫻花樹也逐漸廣為人知，包括八重櫻及吉野櫻等櫻花林美景，吸引遊客前來。

觀旅局指出，今年泰安櫻花花期較往年稍晚，預計於櫻花季中後期二二八連假將可欣賞到櫻花盛開的景象，市府也會配合花期，彈性調整接駁車數量與交通管制措施。

除了走訪后里泰安里外，可順遊鄰近的中社花市鬱金香花海、月眉糖廠千年樟樹、后里薩克斯風文化館、木匠兄妹DIY體驗、麗寶摩天輪及賽車場體驗，或是到樹生酒莊及松鶴酒莊品紅酒丶星月大地用餐等或參觀台中花博，歡迎全國民眾前來台中走春賞花。

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