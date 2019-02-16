生硬科學知識也要「接地氣」 原能會以VR模擬核災逃生

2019-02-16 15:58

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣有3座核電廠，若遇到核災時該怎麼辦？原能會於台北華山文創園區西四館舉辦「原子能科技科普展」，以時下最夯的科技如VR技術，吸引民眾體驗，藉以推廣防災知識，寓教於樂。原能會表示，包括綠能發電、廢棄物循環再生等，都是展出重點，希望打破原子能知識給人生硬乏味的印象，更貼近民眾生活。

原子能科技科普展自昨起到明天，全程免費參觀，除了原子能知識介紹，展示「你跑我追~邂逅聚焦太陽能」、「我家也有皮卡丘-智慧發電微電網」等與綠能發電相關的互動體驗；還有豐富有趣的動手做活動，包括「由廢取金農林廢棄物華麗轉身-生質精煉綠色製程技術」，介紹農林廢棄物經由綠色製程技術轉換後，可以製造出各種民生用的原料與用品。

而與輻射、核能方面的，包括「原來這樣吃得安心」，讓民眾實地量測手邊的食物有沒有含放射性物質；「輻射搜查線」則以輻射偵測儀器搜查看不見、摸不到的輻射；更有以虛擬實境《VR》帶大家完成核災室內掩蔽的各項動作，以及認識我國核電廠的實境體驗，吸引許多民眾大排長龍體驗。

原能會主委謝曉星等官員，也在各個攤位實際體驗，並與民眾進行互動，將我國目前核能現況，以及核研所的最新研發、與民間合作等介紹給大眾。原能會表示，活動的目的就是要透過平易近人的語言及活動，把關於原能會、輻射、核電廠、核廢料，或者新科技等讓民眾能夠了解，並產生興趣，有許多學子在闖關體驗過程中對科學產生興趣，陪伴的家長也增長了知識。

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