母女相依勤學習 大武國中簡心如獲選靈鷲山全國普仁獎

2019-02-16 15:53

［記者王秀亭／台東報導］台東縣大武國中學生簡心如從國小與母親相依為命，認真學習，體育表現更是突出，簡心如說，盼將來當個老師，發揮所學與專長外，要帶著學歷不高，卻喜愛學習的母親認識更多知識，獲選靈鷲山全國普仁獎肯定。

靈鷲山普仁獎台東區頒獎典禮今天在台東縣社會處舉行，來自縣內14位弱勢家庭國中、小學生，經志工實地家訪後獲獎，由家人、老師陪伴領獎。

靈鷲山台東中心執事法師釋法泰表示，不少經濟弱勢家庭學生面對困境，仍在品德、學業上有優異表現，盼透過頒獎表揚，影響更多同儕。

簡心如是家中獨生女，父親在心如10歲時過世，便由母親獨力扶養，住家在莫拉克風災時摧毀，如今住在永久屋，母親因病平時只能靠打零工及低收補助撐家計，幸好有社福機構的助學金助心如順利就學，雖然經濟不富裕，母女倆仍樂觀面對。

簡心如在體育有優異表現，是學校田徑隊的一員，在跳遠項目屢獲佳績，心如表示，盼以體育專長就讀屏東的高中，未來要朝老師之路邁進。

同獲普仁獎台東區肯定的寶桑國中學生林慧芸，是家中大姊，因父母離異，父親因案入獄，從小由祖母扶養3姊弟，慧芸不捨辛苦的祖母，下課主動幫祖母做家事、照顧年幼弟弟，慧芸表示，剛升上國中時，一度封閉自我，幸好有楊惠如老師開導，逐漸敞開心胸，也在學業中發現自己對數學的喜愛，盼未來從事會計相關工作。

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