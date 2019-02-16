挑戰機器人的「快與準」 高雄122位國中生同場較勁

2019-02-16 14:56

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市國中生機器人競賽今天在高苑工商熱鬧登場，來自24所國中、122名國中生組隊較勁，今年新增機器人「雙龍搶珠」、「障礙競速」，讓比賽更具挑戰、趣味性；其中「障礙競速」考驗選手機器人辨色能力與競速，為閃避賽道上的障礙物，機器人不斷直線加速與甩尾過彎，精采程度相當吸睛。

「高雄市國民中學機器人競賽」已連續舉辦第7年，由於比賽好玩與兼具挑戰性，國中生競器人競賽在高雄市國中校園打下知名度，尤以女生參賽人數更是年年增加，上午進行初賽、複賽，下午決賽。

選手們以機械結構與程式技巧，加上臨場的反應與創意來解決面臨的挑戰，現場吸引許多學生、家長與民眾到場觀賽。有的選手機器人快速「出場」，不是跌出相撲場外，就是過彎太猛而駛出場外，還有選手以自行設計的奪球相撲機器人、辨色競速機器人，在場上展現高超的程式技巧與設計巧思獲取勝利，現場吸引許多學生與民眾到場觀賽，場面熱鬧有趣。

「機器人障礙競速」項目為今年新增，參賽選手必須設計辨色機器人來閃躲賽道上的障礙物，順利通過不同的彎角後以最快的速度邁向終點。參賽機器人時而直線加速、時而甩尾過彎，競速精采程度不亞於大型賽車活動。

另一項「機器人雙龍搶珠」項目，來自舉辦多年的「機器人相撲競賽」構想，並加入「搶珠」挑戰項目，選手設計的奪球相撲機器人先以背對背站立的模式出發，當機器人到達相撲場地的邊緣時，必須能夠精準接近奪球區並順利奪球後再開始搜尋對手展開攻擊，而將對手推出場外獲以贏取勝利，其中「精準奪球」難度甚高，參賽選手無不絞盡腦汁設計奪球機構與精準控制程式，競賽活動過程相當精彩刺激。

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