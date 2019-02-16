30戶全國首座眷村民宿村 高雄今年開幕

2019-02-16 13:48

〔記者黃佳琳／高雄報導〕眷村是台灣特有的聚落，高市迄今保留近90公頃的眷村為全國之冠，為了維護無人居住的眷村，高市文化局2014年啟動「以住代護計畫」，今年還有30戶全國首座眷村民宿村即將開幕，讓喜愛眷村文化的民眾都能一圓眷村夢。

高市文化局指出，全國曾經有886個眷村，但目前僅餘30多個，高雄是唯一擁有陸海空三軍基地與軍校，同時也保留全國保存面積最大且涵蓋3個軍種的眷村；眷村因眷改政策住戶搬離，老舊眷村在無人居住的情況下快速毀壞，高市從2014年起逐年推動「以住代護」系列計畫，至今已媒合121戶進住左營建業新村與鳳山黃埔新村，展現「眷村因住而生，眷村因住而活」的價值理念，在眷村活化的目標下走出自己的路。

代理局長王文翠表示，「以住代護」計畫就是希望讓眷村重新成為一個「家」，眷村文化原就有著家戶間互助合作的精神，她逐戶拜訪住戶並參觀修繕後的房舍，不但看見住戶修繕時的巧思與創意，並感謝住戶們在修繕後仍保留原有的眷村味；住戶們也分享修繕中的點點滴滴，並提及原住戶至今仍不時回來與新住戶串門子，述說過往的眷村生活。

王文翠指出，未來將持續推動「以住代護」計畫，讓更多人來體驗眷村生活與文化，文化局已有91戶以人才基地、全民修屋方式進住黃埔新村、建業新村，緊接著還有30戶眷村民宿即將進住建業新村與黃埔新村，現在業者正緊鑼密鼓的修繕中，隨後將輔導業者取得民宿登記盡速正式營業，集結海內外創意巧思的新眷村，相信會成為高雄新亮點。

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