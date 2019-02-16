防範長照機構惡火 大葉大學發展智慧防災

2019-02-16 13:45

〔記者陳冠備／彰化報導〕國內近7年發生多起長照機構發生火警，釀成36名患者與護理人員命喪火窟，醫院防災設施與人員面對火警的臨危訓練引起重視，長照機構業者祝三實業為防患未然，近日與大葉大學及頂曜防災顧問簽訂合作契約，共同進行醫療智慧防災研發及人才培育，希望建構主動式防災系統，降低傷亡，成為國內產學院合作創舉。

2018年8月台北醫院護理之家發生大火，釀成9死15傷慘劇，另外2012年，台南新營醫院北門分院半夜遭縱火，造成13人死亡，62人輕重傷，是台灣醫療史上最慘重的火災意外，根據調查，事故醫院設施消防設備都通過安檢，但患者不少為失能者，因此缺乏自主逃生能力，釀成嚴重傷亡。

大葉大學消防學程主任陳宜清指出，現行消防規範多是被動防災，火警發生時主要還是要逃得快，但醫院內患者多半移動緩慢，醫療人力不足根本不及搬運逃生，另外也有些醫療大樓屬老舊建築，難以大規模更新建置消防設施，為此祝三實業相關企業蕭中正醫院，從去年起尋求大葉大學消防學程合作，並與長期投入防火、防災科學研發的頂曜防災顧問，一起研發「智慧災害應對系統開發規畫及平台管理」。

陳宜清說，透過該系統，當火警發生時，就能把火場現況、環境配置、人員疏散等完整訊息提供給警消單位，提高救災效率，也能透過智能雲端偵測系統，進行樓層自動灑水、煙霧排放、關閉防火閘門等，更能在消防人員未抵達前，先指示人員如何逃生，將被動化主動。

祝三實業總裁、蕭中正醫療體系院長蕭中正說，醫院發生火災，醫護人員要配合消防弟兄等專業人員回到火場，去巡視每個病人是否都已安全撤離，這是醫護人員的職業使命，如何在救災同時兼顧醫護人員的生命安全，因此決定與大葉大學合作，希望能夠建置智慧防災，減少火災造成的不幸。

頂曜防災顧問創辦人何岫璁認為，醫療院所消防安全已是當前最重要的課題，近年來產業和學界都致力於避難弱者環境的相關研究，包括火災煙控模擬、逆難逃生驗證、防救災資訊平台、應變決策輔助系統等，希望該計畫可以協助醫療院所提高場所的安全性。

美家人力資源附設樂齡長照機構專案經理陳如珊說，智慧防災是未來趨勢，但常見事故發生時都是凌晨醫療人力最不足時段，在智慧人工取代前，人力支援仍不能或缺。

陳宜清說，目前三方已研發溝通1年，不只針對火災，還要能抗震等災害，至少還要花3年時間才能建置構成。

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