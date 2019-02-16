超萌鹿鹿快閃！跟他一起遊新竹

2019-02-16 12:28

〔記者王駿杰／竹市報導〕超萌孩子王鹿鹿快閃竹市！鐵道藝術村駐村藝術家楊瀚橋近期正進行一場互動藝術壯遊計畫，帶著大型移動式藝術創作，由螢光粉紅與綠的超萌「鹿鹿」快閃新竹公園、下竹樹屋、後站風雨走廊，吸引民眾包圍搶拍。

楊瀚橋為竹市鐵道藝術村第15屆駐村藝術家，擅長平面繪畫、壁畫等視覺藝術創作方式；大學擁有豐富舞台經驗的他，從平面創作裡延伸出能和觀者互動的藝術表現形式，開發了小彼得、鹿鹿等角色，透過社造計畫、裝置藝術和表演藝術等手法，讓這些角色在觀眾眼中動起來。

今年開春，楊瀚橋啟動鹿鹿遊新竹計畫，沿途採集城市裡的故事，邀請大小朋友共襄盛舉，伴鹿鹿走訪城市，15日帶著鹿鹿遊港南順天宮、康樂社區，探查新竹海岸線百年來的變化；17日將現身城中護城河；21日會到經國大菜市中與民眾聊天；26日將與北門國小的學童一起認識北門大街的歷史。鹿鹿也會於3月22日起在竹市鐵道藝術村展出。

文化局長黃竫蕙表示，竹市鐵道藝術村定位為藝術培養皿，也是竹市唯一提供藝術家申請創作工作室的館舍；在文化局與營運單位智邦藝術基金會協力下，培育出許多藝術家，而駐村藝術家也於此發光發熱，將自身的創作理念與創作計畫據以實現；藝術村未來將持續耕耘新竹的藝文沃土，讓竹市藝術園地更加綠意盎然。

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