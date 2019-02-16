土城醫院興建進度71.23％ 侯友宜盼提前今年底營運

2019-02-16 12:06

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜今天視察土城醫院興建工程，負責籌建工程的林口長庚醫院副院長黃璟隆表示，工程進度已達71.23%，預計明年農曆年過後開始營運；侯友宜說，土、樹、三、鶯地區民眾對土城醫院期待很高，市府將全力協助，盼土城醫院能提前在今年底就營運。

侯友宜指示衛生局協助土城醫院興建作業，在確保品質前提下，設法於今年7月底前取得使用執照，土城醫院地下3層、地上15層，總床數約1058床，由長庚醫院以BOT形式興建及取得營運權，黃璟隆說，未來土城醫院所有醫療及服務系統，會比照林口長庚相同標準建置，總投資金額達67億元。

衛生局長陳潤秋說，土城醫院會以老人、婦幼和癌症治療為重點，除了低收入、身心障礙者、70歲以上病患免收掛號費外，醫院還會承擔身心障礙者的部分負擔，另提供免費接駁公車，往返土城醫院與捷運土城站及永寧站，將可提供民眾原本必須前往板橋亞東醫院及中和雙和醫院外的就近選擇。

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