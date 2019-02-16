旅日福音！JR將推新西瓜卡 外國觀光客免付押金

JR東日本公司公布針對外國觀光客設計的電子票證Welcome Suica，與一般Suica不同之處，在於可以無須支付的500日圓押金，但有28天的使用期限，且沒用完的餘額無法退款。（圖擷取自JR東日本公司）

2019-02-16 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕JR東日本公司15日公布針對外國觀光客設計的電子票證Welcome Suica，與一般Suica不同之處，在於可以無須支付的500日圓押金，但有28天的使用期限，且沒用完的餘額無法退款。

JR東日本公司15日公布新聞稿指出，將從今年9月1日開始販售專門為外國觀光客設計的Welcome Suica，功能與一般Suica相同，可以正常儲值、支付交通費用，以及當作電子錢包進行小額支付。卡面使用日本國旗色調紅白作為基礎，並且搭配白色的櫻花圖案，使用完後無須歸還，能當作紀念品帶回家。

Welcome Suica具備多樣的販售面額，從1000、2000、3000、4000、5000和1萬日圓等6種面額，販售地點包括成田機場站、羽田機場國際線站、東京站、新宿站、澀谷站、池袋站、上野站和濱松町站的JR東日本旅遊服務中心。

Suica與台灣悠遊卡或一卡通功能類似，由於Suica的發音像「西瓜」，所以又被稱為西瓜卡。

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