02/16 各報重點新聞一覽

2019-02-16 06:37

自由時報

蘇揆談兩岸：不要想錢忘了主權

立法院本會期昨天開議，行政院長蘇貞昌應邀到立法院進行施政方針報告並備詢。蘇揆在答詢談到兩岸議題時強調，中國再怎麼有錢、繁榮，再知名的商人一天就不見、再漂亮的電影明星說關就關，「不要想錢而忘了主權」，政府守護台灣主權絕不讓步。

詳見蘇揆談兩岸：不要想錢忘了主權。

江國慶國賠案 陳肇敏等5人判賠5957萬

前空軍士兵江國慶遭槍決冤死，國防部賠償江家一億零三一八萬五千元後，向時任空軍作戰司令部中將司令的前國防部長陳肇敏等六人求償八八四四萬餘元；高等法院前年八月認定，全案因抓錯人及違法取供，陳肇敏和辦案人員有故意或重大過失，與江被判死刑有因果關係，判其中五人應賠償五九五七萬元，其中陳肇敏及前空軍反情報隊中校柯仲慶應各賠償一四七四萬元為最高；最高法院昨駁回上訴，全案定讞。

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越南淪陷？三明治驗出非洲豬瘟

越南淪陷非洲豬瘟？來自越南的豬肉三明治驗出非洲豬瘟病毒，昨天晚間六點起將越南來台旅客列入手提行李入境百分之百檢查對象。

詳見越南淪陷？三明治驗出非洲豬瘟。

蘋果日報

Google 3D地圖 愛國者基地全都露 武器偽裝不足 國防部急要求模糊影像

Google Maps竟成國安漏洞。Google Maps在台灣導入「3D城巿地圖」，只要輕輕點，台北、新北、桃園、台中四都的地形地貌，立即呈現在螢幕上，像身臨其境般，真實感十足。但這項創新服務竟成國安漏洞，任何人只要輕輕一點，位於新北巿新店山區，捍衛首都領空安全的愛國者飛彈陣地，隨即映入眼簾，8輛愛國者飛彈發射車各就戰術位置，彈箱仰起，蓄勢待發。

5罪狀「何煖軒下台成定局」罷工延燒7天 交通部簽辦人事公文

機師罷工風暴前晚雖落幕，但這次罷工延燒7天、前所未見，各界將矛頭指向主戰派之首華航董事長何煖軒，點名他有誤判情勢、連日神隱等5大罪狀，由於何上月已滿66歲，依規定官派董座逾65歲、聘用須每年重新審視1次，交通部已在簽辦是否可延任公文，黨政人士推測何煖軒下台恐已成定局。

聯合報

江國慶冤死案 陳肇敏等5前軍官判賠5957萬確定

空軍士兵江國慶遭槍決冤死，家屬獲軍方國賠一億零三百萬餘元，國防部轉向時任空軍作戰司令陳肇敏等人提告求償，法院認定確有違法取供情事；最高法院昨駁回陳肇敏等人上訴，五名前軍官遭判賠五千九百五十七萬餘元，全案確定。

為邊境築牆經費 川普宣布全國進入緊急狀態

美國總統川普為了美墨邊境築牆經費，不惜宣布全國進入緊急狀態，採取行政措施，以獲得共80億美元築牆經費；川普15日在白宮宣布緊急狀態，稱此舉是為阻止毒品、犯罪分子入侵美國的「好事」。

中國時報

民進黨築兩岸高牆！防藍簽和平協議 綠委跳腳 陸委會喊修法

民進黨立委管碧玲昨在立院總質詢要求陸委會修訂《兩岸人民關係條例》，凡要與對岸簽署協議，不僅得先由立院審查、授權，事後更需舉辦公投，取得過半選舉人數同意才算通過。陸委會主委陳明通允諾，「我們會在適當時刻啟動這樣的修法」。

芬普尼殘留超標！毒蛋再現 46萬顆大過年吃下肚

缺蛋之際，再傳雞蛋農藥超標！彰化順弘牧場的雞蛋檢出芬普尼殘留超標，食藥署與農政單位將現場136.5箱問題蛋封存，但問題蛋早經由蛋行，流入雙北業者，再流入散戶、早餐業者手中。若加上預防性下架的蛋品，共有2303箱、46萬600顆蛋遭民眾吃下肚，其中374箱、7萬4800顆蛋經食藥署確認為芬普尼超標的問題雞蛋。

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