越南淪陷？三明治驗出非洲豬瘟

2019-02-16

〔記者簡惠茹、朱沛雄／台北報導〕越南淪陷非洲豬瘟？來自越南的豬肉三明治驗出非洲豬瘟病毒，昨天晚間六點起將越南來台旅客列入手提行李入境百分之百檢查對象。

越南旅客 全面檢查手提行李

農委會昨天從越南來台旅客攜帶的豬肉三明治驗出非洲豬瘟病毒，農委會主委、非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官陳吉仲昨天晚上緊急召開記者會，他表示，第一時間已經通報世界動物衛生組織（ＯＩＥ）和越南當局，台灣確認來自越南的豬肉品檢測到非洲豬瘟陽性病毒，更重要的是，昨天晚間六點起將越南納入高風險區域，針對越南所有旅客的手提行李進行百分之百入境檢查。

農委會副主委黃金城說明，今年二月五日一名我國籍旅客違規攜帶豬肉三明治，從越南胡志明市搭乘越捷航空班機，入境台南機場時遭查獲，當下裁罰三萬元，但是目前還不確定是否代表越南有疫情發生，因為該肉品來源不明，等到確認越南列為非洲豬瘟疫區才會調整罰鍰。

此外，中國豬肉品驗出非洲豬瘟病毒的案例昨又增加兩例，一件是從香港帶來台灣的江蘇「三只松鼠」豬肉產品，之前也被驗到過病毒，另外一個是澳門的「來伊份」豬肉品，生產地不明，中國豬肉品驗到非洲豬瘟案例累積達二十二例。

黃金城說，雖然中國向ＯＩＥ報告去年十月疫情達到最高峰，今年一、二月份只有個位數，疫情降溫，但是我們從中國豬肉加工產品中持續驗到病毒，一月份十一件，二月份至今五件，中國疫情如果已經有效降低，肉品被驗到病毒機率應該下降才對，可是沒有看到這樣的跡象，所以目前疫情仍非常嚴峻。

陳吉仲表示，今年三月七日和八日會邀請亞洲各國到台大進行非洲豬瘟跨國防疫會議，亞洲國家將分享防疫政策及策略，希望建立區域聯防，我們也將分享獸醫技術檢驗和國家採取的防疫措施，他也再度呼籲中國當局，針對非洲豬瘟疫情更公開透明。

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